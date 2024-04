Justiz will mit KI Bürger besser informieren

Hanau (dpa/lhe) - Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) will die Justiz die Öffentlichkeit in Zukunft schneller und besser über den Inhalt von interessanten Gerichtsurteilen informieren. Der hessische Justizminister Christian Heinz (CDU) informierte sich am Montag am Landgericht Hanau über ein dort laufendes Pilotprojekt. Bisher ist es sehr aufwendig, Urteilstexte im Original zu veröffentlichen, da sie noch per Hand so anonymisiert werden müssen, sodass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Prozessbeteiligten möglich sind. Das Pseudonymisierungs-Werkzeug «Jano» («Justiz-Anonymisierung»), an dem auch das Landgericht Mannheim beteiligt ist, will diese Arbeit automatisieren.