Urteile für alle zugänglich machen: KI soll helfen

Hanau (dpa) - Ärger wegen eines Mietwagens? Probleme mit einem Reiseveranstalter? Streit mit dem Nachbarn um einen Gartenzaun? Verbraucher sollen sich künftig besser über bereits vorhandene Gerichtsurteile in diesen und anderen Streitfällen informieren können. Möglich macht das der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Ein am Landgericht Hanau entwickeltes hessisch-baden-württembergisches Pilotprojekt steht jetzt in den Startlöchern.