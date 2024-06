Justizminister wollen Sportler vor Hass und Hetze schützen

«Wir befinden uns mit der Europameisterschaft in Deutschland und den Olympischen und den Paralympischen Spielen in Paris in einem Super-Sportjahr», teilte Heinz mit. Viele Fans würden die Sportler anfeuern. Aber es gebe auch andere, die diejenigen, die für unser Land antreten, mit Hass und Hetze überschütten. Auf Initiative Hessens hätte sich die Justizministerkonferenz hier klar positioniert. Dies gelte aber nicht nur für Sportler, sondern für alle.