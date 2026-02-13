Käfer vs. Riedbergtunnel: Initiative scheitert vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach Ansicht einer Bürgerinitiative gefährdet der Neubau des Riedbergtunnels die Käferart Heldbock. Mit einem Eilantrag scheiterte sie allerdings nun vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel.

Konkret richtete sich der Antrag gegen den Vollzug des Planänderungsbeschlusses für den Neubau der A66. Nach Ansicht der Bürgerinitiative ist die naturschutzrechtliche Ausnahmeregelung darin rechtswidrig. Bei der Fällung von Brutbäumen würden Käfer getötet werden.

Bau des Tunnels im öffentlichen Interesse

Tötungen könnten nicht ausgeschlossen werden, schrieb das Gericht. Aber es gebe genügend andere geeignete Bäume für den Heldbock. Außerdem liege der Bau des Tunnels im öffentlichen Interesse.