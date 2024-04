Kälte und regionale Schneefälle machen Bauern zu schaffen

Generell seien kühle oder auch frostige Temperaturen im April oder Mai nicht ungewöhnlich, zumal erst in der zweiten Maiwoche die Eisheiligen anstehen, hieß es vom Bauernverband. Frost und Schnee seien aber in den vergangenen Tagen sehr unterschiedlich im Bundesland aufgetreten, daher seien auch regionale Unterschieden bei den Auswirkungen zu erwarten.

Um die Pflanzen zu schützen, sei in einigen Regionen auch eine Frostberegnung vorgenommen worden. Dabei werden die Pflanzen gezielt mit feinen Wassertröpfchen besprüht. Beim Gefrieren dieses so verteilten Wassers wird Wärme freigesetzt. Diese Methode sei in einigen Regionen etwa bei Frühkartoffeln, aber auch Erdbeeren angewandt worden, letztere seien zudem teils mit Vlies geschützt worden. Bei Frostschäden an den Erdbeerblüten könne es nämlich zu Ertragseinbußen kommen, erklärte der Bauernverband. Auch bei Apfelblüten habe man regional eine Frostberegnung vorgenommen.