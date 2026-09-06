Käserei ruft bundesweit Bio-Käse wegen Listerien zurück

Bühlerzell (dpa) - Eine Dorfkäserei aus Bühlerzell nordöstlich von Stuttgart ruft aus Vorsicht mehrere Produkte zurück, die in ihrem Reifekeller lagen und bundesweit an Bio-Märkte verkauft werden oder wurden. In einer Charge des Weinbauernkäses sei Listeria monocytogenes – ein Bakterium – nachgewiesen worden. «Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere im selben Reifekeller gelagerte Ware betroffen ist, rufen wir vorsorglich alle Chargen der genannten Sorten zurück», teilte die Käserei mit.

Betroffen seien alle Mindesthaltbarkeitsdaten bis 30.10.2026 und dem Identitätskennzeichen DE BW 445 EG in allen 16 Bundesländern. Laut Käserei wurden die Produkte über den Lebensmitteleinzelhandel, Naturkost- und Feinkosthandel, Metzgereien, Hofläden, Gastronomie sowie die eigene Verkaufsstelle verkauft.

Die Produkte der Käserei wurden als Selbstbedienungs- und Thekenware verkauft. Konkret betrifft der Rückruf demnach folgende Käse-Produkte:

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Weinbauernkäse (Bioland)

Weinbauernkäse mittelalt (Bioland)

Wengert (Demeter)

Alter Wengert (Demeter)

Geifertshofener Classico (Bioland)

Schwäbischer Trollingerkäse (Bioland)

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