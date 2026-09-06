Lebensmittelrückruf

Käserei ruft bundesweit Bio-Käse wegen Listerien zurück

Nach dem Fund von Listerien in einer Käse-Charge ruft eine Dorfkäserei Produkte bundesweit zurück. Wer betroffen ist und worauf Verbraucher jetzt achten sollten.

Eine Dorfkäserei aus Baden-Württemberg ruft mehrere Käsesorten bundesweit zurück.(Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Eine Dorfkäserei aus Baden-Württemberg ruft mehrere Käsesorten bundesweit zurück.(Symbolbild)

Bühlerzell (dpa) - Eine Dorfkäserei aus Bühlerzell nordöstlich von Stuttgart ruft aus Vorsicht mehrere Produkte zurück, die in ihrem Reifekeller lagen und bundesweit an Bio-Märkte verkauft werden oder wurden. In einer Charge des Weinbauernkäses sei Listeria monocytogenes – ein Bakterium – nachgewiesen worden. «Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere im selben Reifekeller gelagerte Ware betroffen ist, rufen wir vorsorglich alle Chargen der genannten Sorten zurück», teilte die Käserei mit. 

Betroffen seien alle Mindesthaltbarkeitsdaten bis 30.10.2026 und dem Identitätskennzeichen DE BW 445 EG in allen 16 Bundesländern. Laut Käserei wurden die Produkte über den Lebensmitteleinzelhandel, Naturkost- und Feinkosthandel, Metzgereien, Hofläden, Gastronomie sowie die eigene Verkaufsstelle verkauft.

Die Produkte der Käserei wurden als Selbstbedienungs- und Thekenware verkauft. Konkret betrifft der Rückruf demnach folgende Käse-Produkte:

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Durchfall und Fieber sind deutliche Zeichen

Eine Listerien-Erkrankung ist vor allem für Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem gefährlich. Anzeichen sind Symptome wie Durchfall oder Fieber, die meist innerhalb von 14 Tagen nach einer Infektion auftreten, wie es auf der Seite lebensmittelwarnung.de über die möglichen Folgen heißt. Ärztlicher Rat wird empfohlen.

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