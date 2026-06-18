2. Bundesliga

Kaiserslautern schnappt sich VfB-Talent Knezevic

Der FCK holt einen jungen Abwehrspieler auf den Betzenberg. Was die Pfälzer mit ihm vorhaben.

VfB-talent Ivan Knezevic (vorn) wechselt auf den Betzenberg. (Archivbild) Foto: Julius Frick/dpa
VfB-talent Ivan Knezevic (vorn) wechselt auf den Betzenberg. (Archivbild)

Kaiserslautern (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern hat Innenverteidiger-Talent Ivan Knezevic vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der 19 Jahre alte kroatische Nachwuchsnationalspieler absolvierte nahezu seine gesamte fußballerische Ausbildung beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten. 

Knezevic soll nach Angaben des FCK zunächst bei der Regionalligamannschaft in die Sommervorbereitung starten und dann an die Profimannschaft herangeführt werden. Über die Vertragslaufzeit machte der Fußball-Zweitligist keine Angaben.

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