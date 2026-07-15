2. Fußball-Bundesliga

Lilien holen Florian Kleinhansl vom FCK

Der 1. FC Kaiserslautern hatte keine Verwendung mehr für ihn. Jetzt hat Abwehrspieler Florian Kleinhansl einen neuen Zweitliga-Arbeitgeber gefunden.

Florian Kleinhansl wechselt vom FCK nach Darmstadt. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Florian Kleinhansl wechselt vom FCK nach Darmstadt. (Archivbild)

Darmstadt/Kaiserslautern (dpa) - Der SV Darmstadt hat Linksverteidiger Florian Kleinhansl ablösefrei verpflichtet. Der Vertrag des 25-Jährigen beim Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern war zum 30. Juni ausgelaufen. 

«Flo ist ein Spieler, der seine Qualitäten in der 2. Bundesliga bereits nachgewiesen hat und gleichzeitig auch charakterlich hervorragend zum SV 98 passt», sagte Lilien-Sportchef Paul Fernie in einer Clubmitteilung. Kleinhansl spielte auch schon für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart und den VfL Osnabrück. Für den FCK bestritt er in den vergangenen zwei Jahren 36 Partien.

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