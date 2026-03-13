Stuttgarter Zoo

Kamelfohlen geboren – wann Wilhelma-Besucher es sehen können

Nachwuchs bei den Trampeltieren: Die junge Kamelstute bleibt zunächst im separaten Gehege – ab wann sie auf die große Anlage darf.

Das Trampeltier-Fohlen wenige Stunden nach seiner Geburt Foto: Birger Meierjohann/Wilhelma Stuttgart/dpa
Das Trampeltier-Fohlen wenige Stunden nach seiner Geburt

Stuttgart (dpa/lsw) -  Im Stuttgarter Zoo Wilhelma ist ein Kamelfohlen zur Welt gekommen. Die ersten Lebenstage verbringe das Trampeltier zur Eingewöhnung in einem separaten Gehege nur mit der Mutter. Im Laufe der nächsten Woche können Besucher auf der großen Anlage dann den Nachwuchs bestaunen, wie es in einer Mitteilung hieß.

Mutter des Fohlens ist die Trampeltierstute Chiara. Sie wurde vor 17 Jahren selbst in der Wilhelma geboren. Vater des Jungtiers ist der zwölf Jahre alte Hengst Genghis.

Das Kamelfohlen ist am 13. März zur Welt gekommen Foto: Birger Meierjohann/Wilhelma Stuttgart/dpa
Das Kamelfohlen ist am 13. März zur Welt gekommen

Man freue sich sehr über den Familienzuwachs am Morgen, hieß es. Da es sich um ein weibliches Fohlen handelt, stehen die Chancen gut, dass es in der Wilhelma bleiben kann, wie ein Sprecher sagte. Weibliche Tiere könnten gut miteinander auskommen, während es bei männlichen zu Revierstreitigkeiten kommen könne.

