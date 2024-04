Kampf gegen Eichenprozessionsspinner: Bäume werden besprüht

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen hat die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners begonnen. An vielen Straßen werden die Bäume vorbeugend gegen den Schädlingsbefall besprüht, wie aus Antworten der Regionalbüros von Hessen Mobil hervorgeht. «Dies betrifft die Straßenränder an verschiedenen Bundes,- Landes- und Kreisstraßen und insbesondere auch neuralgische Punkte wie Rad- und Fußwege sowie Parkplätze, wo Menschen in Kontakt mit den Brennhaaren kommen könnten», hieß es etwa von der Behörde in Marburg. Längstens bis Anfang Juni sollen die Maßnahmen laufen. Die befallenen Bäume würden mit einem biologischen Bekämpfungsmittel besprüht, teilte Hessen Mobil in Schotten mit.