Digitaler Meldeweg

Kampf gegen Schweinepest: Tote Tiere online melden

Seit mehr als zwei Jahren kommt die Afrikanische Schweinepest auch in Hessen vor. Nun soll ein digitaler Meldeweg zur Bekämpfung und Vorsorge Abhilfe schaffen.

Hessen setzt auf einen neuen Ansatz im Kampf gegen Afrikanische Schweinepest. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Hessen setzt auf einen neuen Ansatz im Kampf gegen Afrikanische Schweinepest. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Tote Wildschweine können in Hessen künftig über ein Online-Formular gemeldet werden. Wie das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt mitteilte, werden die Angaben zum Tier sowie dem Fundort anschließend direkt an die zuständigen Behörden weitergeleitet. 

Erkrankungen wie die Afrikanische Schweinepest sollen so möglichst früh erkannt werden, um eine weitere Verbreitung zu verhindern, hieß es weiter. «Die Meldung ist die Voraussetzung dafür, dass solche Tiere schnell gefunden und untersucht werden können.»

Bereits seit Juni 2024 tritt die Tierseuche in Hessen auf, eine Infektion endet für Haus- und Wildschweine fast immer tödlich. Der neue digitale Meldeweg soll nun helfen, in Hessen stärker gegen das Problem anzukämpfen.

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