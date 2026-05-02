Kampf um Europa: Eintracht braucht Sieg gegen den HSV
Eintracht Frankfurt hat von den vergangenen fünf Spielen nur eins gewonnen. Im Jubiläumsspiel gegen den vom Abstieg bedrohten Hamburger SV müssen dringend drei Punkte her.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt steht im 100. Bundesliga-Duell mit dem Hamburger SV unter Erfolgsdruck. Im Rennen um einen internationalen Startplatz zählt für die Hessen am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga nur ein Sieg, um den siebten Tabellenplatz vor dem punktgleichen Rivalen SC Freiburg zu behaupten.
Allerdings benötigt auch der Tabellen-15. aus Hamburg im Kampf gegen den Abstieg jeden Zähler. Personell kann Eintracht-Trainer Albert Riera heute Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der verletzte Nnamdi Collins und der gelb-gesperrte Ritsu Doan stehen nicht zur Verfügung.