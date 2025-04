Kampf um Europa und gegen den Abstieg: Mainz bei Hoffenheim

Sinsheim (dpa) - Für die Gastgeber geht es gegen den Abstieg, für die Gäste um Europa: Am 29. Bundesliga-Spieltag treffen die TSG 1899 Hoffenheim und der FSV Mainz 05 aufeinander. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnten die Mainzer von Trainer Bo Henriksen ihren Champions-League-Platz festigen und einen großen Schritt in Richtung internationaler Wettbewerb machen.