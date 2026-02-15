Kanaldeckel-Angriff auf Bank scheitert – Täter flüchten
Zwei Kriminellen gelingt es nicht, in der Nacht auf rabiate Weise in ein Wiesbadener Geldinstitut einzudringen. Welcher Sachschaden entsteht?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Wohl mit vergeblichen Würfen mit einem Kanaldeckel gegen eine Glastür sind zwei unbekannte Täter beim Versuch gescheitert, nachts in eine Wiesbadener Bank einzubrechen. Das ergaben laut Polizei erste Ermittlungen am Tatort im Stadtteil Dotzheim.
Zwei Verdächtige fliehen
Ein Sicherheitsdienst hatte die Türbeschädigungen bei einer Routinekontrolle entdeckt. Zeugen zufolge waren zwei Männer mit Kapuzenjacken geflohen. «Durch den Einbruchsversuch entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 5.000 Euro», hieß es weiter.