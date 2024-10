Betrügerische Anrufe von Kriminellen im Odenwald 

Im Laufe des heutigen Vormittags haben Bürgerinnen und Bürger aus Höchst die Polizei alarmiert und verdächtige Telefonate von Kriminellen gemeldet. Diese versuchten unter anderem mit Schockanrufen oder der Masche der falschen Polizeibeamten an das Hab und Gut der Menschen zu gelangen. Nach aktuellen Erkenntnissen ist bislang kein Vermögensschaden eingetreten. Es kann derzeit auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Kriminellen auch in anderen Städten und Gemeinden im Odenwaldkreis versuchen, an Beute zu gelangen.