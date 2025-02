Viernheim: Betrügerische Anrufe - Polizei warnt vor "Schockanrufen" in Hessen

Viernheim/Lampertheim. Das Telefon klingelt. Ein Verwandter (meist Tochter/Sohn oder Enkel) oder ein Polizeibeamter sind am Apparat und täuschen einen Unglücksfall vor, für den eine Kaution fällig wäre. Eine bekannte Betrugsmasche mit dem Ziel, die Gutmütigkeit der verdutzten Opfer auszunutzen und sie um ihr Hab und Gut zu bringen. Wie das Polizeipräsidium Südhessen in einer Pressemitteilung berichtet, soll es im Laufe des Donnerstags (13. Februar) vermehrt zu solchen "Schockanrufen" in Viernheim und Lampertheim gekommen sein. Demnach sollen mehrere Bürger die Polizei wegen dieser verdächtigen Telefonate alarmiert haben. Nach aktuellen Erkenntnissen ist bislang kein Vermögensschaden eingetreten.