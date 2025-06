Bensheim: Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Rhein-Neckar-Kreis: Polizei warnt vor falschen Polizisten

Im Rhein-Neckar-Kreis sind falsche Polizisten aktiv, die mit betrügerischen Anrufen versuchen, an Bargeld und Wertsachen ihrer Opfer zu gelangen. Was Bürger beachten sollten, um nicht in die Falle der Betrüger zu tappen.