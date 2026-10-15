Kanaldeckel-Tausch: Tunnelröhren auf A44 nacheinander dicht
Wer auf der A44 durch den Tunnel Alberberg fährt, muss ab Montag mit Sperrungen rechnen. Erst trifft es die Richtung Erfurt, dann die Gegenrichtung – wann ist welche Röhre dicht?
Sontra (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 44 wird der Tunnel Alberberg zwischen der Anschlussstelle Sontra-Ost und dem Autobahndreieck Wommen ab kommenden Montag gesperrt. Es müssten in beiden Tunnelröhren Kanaldeckel ausgetauscht werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.
So ist die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Erfurt von Montag (19. Oktober), 8 Uhr, bis Mittwoch (21. Oktober), voraussichtlich 8 Uhr, nicht befahrbar. Von Mittwoch (21. Oktober), 8 Uhr, bis Freitag (23. Oktober), voraussichtlich 8 Uhr, stehen die entgegengesetzten Spuren in Fahrtrichtung Eschwege nicht zur Verfügung. Die Umleitungen werden ausgeschildert.