Nächtliche Sperrung der A44 zwischen Helsa und Waldkappel
Wegen Tunnelarbeiten ist die Autobahn jede Nacht vom 4. bis 8. Mai gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.
Helsa/Waldkappel (dpa/lhe) - In der Woche vom 4. bis zum 8. Mai wird die Autobahn zwischen Helsa-Ost und Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) in der Nacht gesperrt. Grund sind nach Angaben der Autobahn GmbH Wartungsarbeiten an mehreren Tunneln. Betroffen seien demnach die Tunnel Hirschhagen, Schulberg, Walberg, Hopfenberg und Küchen. Die Umleitung verläuft während der Sperrungen über die ehemalige B7.