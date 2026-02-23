Landtagswahl

Kandidaten zeigen Humor im Wahlkampf-Duell

Beim Podium des «Reutlinger General-Anzeigers» zur Landtagswahl debattieren die Spitzenkandidaten von Grünen, CDU, SPD, FDP und AfD. Was würden sie im Fall eines Wahlsiegs als Erstes tun?

Nicht zum ersten Mal standen sich die Spitzenkandidaten vor der Landtagswahl Frage und Antwort. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Nicht zum ersten Mal standen sich die Spitzenkandidaten vor der Landtagswahl Frage und Antwort. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Neue Bewährungsrunde für die Spitzenkandidaten der kommenden Landtagswahl in Baden-Württemberg: Beim Podium des «Reutlinger General-Anzeigers» zur Wahl am 8. März standen Cem Özdemir (Grüne), Manuel Hagel (CDU), Andreas Stoch (SPD), Hans-Ulrich Rülke (FDP) und Markus Frohnmaier (AfD) Rede und Antwort in der Reutlinger Stadthalle.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Kandidaten mussten dabei einen Blick in die Zukunft werfen und erzählen, was sie nach einem Wahlsieg als Erstes tun würden. Hagel antwortete unter anderem: «Ich würde zuallererst Winfried Kretschmann zum Frühstück einladen und eine Übergabe machen.» Özdemir sagte, er würde zuerst Hagel anrufen und dann Stoch und Rülke. «Und sagen, dass wir auch die Opposition brauchen.» 

Alle Kandidaten waren sich einig, dass Bürokratie abgebaut und der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg gestärkt werden müsse. Im Großen und Ganzen wiederholten die Kandidaten ihre schon bekannten Positionen.

Grüne verkleinerte Rückstand auf CDU in Umfragen 

Zwei Wochen vor der Landtagswahl holen die Grünen in Baden-Württemberg in Umfragen des Insa-Instituts in der Wählergunst weiter auf. Die CDU bleibt dennoch mit Abstand stärkste Kraft. Wäre bereits an diesem Sonntag Landtagswahl in Baden-Württemberg, kämen die Grünen auf 22 Prozent der Stimmen, wie die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf eine repräsentative Insa-Umfrage berichtet.

Damit verringern die Grünen den Abstand zur CDU, die bei 28 Prozent liegt, auf sechs Prozentpunkte. Bei der letzten Insa-Umfrage Ende Januar im Auftrag des Nachrichtenportals «Nius» betrug der Abstand noch acht Prozentpunkte, bei einer Insa-Erhebung im Oktober im Auftrag der «Schwäbischen Zeitung» waren es sogar noch ganze 14 Prozentpunkte Abstand gewesen.

Die AfD kommt in der aktuellen Insa-Ergebung auf 20, die SPD auf 10 Prozent. Die Linke kann 7 Prozent für sich verbuchen. Die FDP liegt bei 6 Prozent und würde damit erneut in den Landtag einziehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Das sind die Spitzenkandidaten der Parteien zur Landtagswahl
Baden-Württemberg

Das sind die Spitzenkandidaten der Parteien zur Landtagswahl

Sie dürften in den kommenden Wochen von vielen Plakaten auf die Wählerinnen und Wähler schauen: die führenden Köpfe der Parteien im Südwesten. Wer steht zur Wahl und wer sind die Spitzenkandidaten?

19.01.2026

Grüne setzen in Wahlkampagne voll auf Kandidaten Özdemir
Landtagswahl 2026

Grüne setzen in Wahlkampagne voll auf Kandidaten Özdemir

In den kommenden Wochen dürfte das Gesicht von Cem Özdemir in Baden-Württemberg von vielen Plakaten schauen. Seine Partei rückt dagegen bei der Kampagne klar in den Hintergrund.

12.01.2026

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl
Baden-Württemberg

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Die Christdemokraten im Südwesten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.

17.05.2025

CDU will Hagel zum Spitzenkandidaten wählen
Landesparteitag

CDU will Hagel zum Spitzenkandidaten wählen

Die Christdemokraten im Südwesten strotzen nach Jahren der Wahlschlappen vor Zuversicht. Nun wollen sie ihren Vorsitzenden offiziell zum Kandidaten für die Wahl 2026 küren. Sogar der Kanzler kommt.

17.05.2025

CSU-Vorstand

Söder zum Spitzenkandidaten für Landtagswahl nominiert

Vor fünf Jahren hatte die CSU mit Markus Söder herbe Verluste bei der Wahl eingefahren und ihre absolute Mehrheit im Landtag verloren. Er ist dennoch unangefochtene Nummer eins in der Partei.

17.04.2023