Kandidaten zeigen Humor im Wahlkampf-Duell

Stuttgart (dpa/lsw) - Neue Bewährungsrunde für die Spitzenkandidaten der kommenden Landtagswahl in Baden-Württemberg: Beim Podium des «Reutlinger General-Anzeigers» zur Wahl am 8. März standen Cem Özdemir (Grüne), Manuel Hagel (CDU), Andreas Stoch (SPD), Hans-Ulrich Rülke (FDP) und Markus Frohnmaier (AfD) Rede und Antwort in der Reutlinger Stadthalle.

Die Kandidaten mussten dabei einen Blick in die Zukunft werfen und erzählen, was sie nach einem Wahlsieg als Erstes tun würden. Hagel antwortete unter anderem: «Ich würde zuallererst Winfried Kretschmann zum Frühstück einladen und eine Übergabe machen.» Özdemir sagte, er würde zuerst Hagel anrufen und dann Stoch und Rülke. «Und sagen, dass wir auch die Opposition brauchen.»

Alle Kandidaten waren sich einig, dass Bürokratie abgebaut und der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg gestärkt werden müsse. Im Großen und Ganzen wiederholten die Kandidaten ihre schon bekannten Positionen.

Grüne verkleinerte Rückstand auf CDU in Umfragen

Zwei Wochen vor der Landtagswahl holen die Grünen in Baden-Württemberg in Umfragen des Insa-Instituts in der Wählergunst weiter auf. Die CDU bleibt dennoch mit Abstand stärkste Kraft. Wäre bereits an diesem Sonntag Landtagswahl in Baden-Württemberg, kämen die Grünen auf 22 Prozent der Stimmen, wie die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf eine repräsentative Insa-Umfrage berichtet.

Damit verringern die Grünen den Abstand zur CDU, die bei 28 Prozent liegt, auf sechs Prozentpunkte. Bei der letzten Insa-Umfrage Ende Januar im Auftrag des Nachrichtenportals «Nius» betrug der Abstand noch acht Prozentpunkte, bei einer Insa-Erhebung im Oktober im Auftrag der «Schwäbischen Zeitung» waren es sogar noch ganze 14 Prozentpunkte Abstand gewesen.