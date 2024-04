Kane und der Lewandowski-Rekord: Tuchel will Torjäger helfen

Eine Torpremiere des 30-Jährigen im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Hessen, die um ihren Platz im internationalen Geschäft kämpfen, würde Treffer Nummer 34 in dieser so furiosen Premierensaison bedeuten. 33 Saisontore in der Bundesliga sind der drittbeste Wert der Historie nach 30 Spieltagen. Die 41-Tore-Bestmarke des früheren Münchner Stürmers Robert Lewandowski aus der Saison 2020/21 ist ordentlich entfernt, aber noch in Reichweite.