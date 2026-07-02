Personalien

Karin Angerer wird Präsidentin des BGH

Von Bamberg nach Karlsruhe: Karin Angerer übernimmt das wichtigste Amt am Bundesgerichtshof. Damit wird sie zu einer der entscheidenden Personen der bundesdeutschen Justiz.

Gerade noch in Bamberg: Die designierte Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Karin Angerer. (Archivbild) Foto: Daniel Löb/dpa
Gerade noch in Bamberg: Die designierte Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Karin Angerer. (Archivbild)

München/Karlsruhe (dpa) - Die bisherige Präsidentin des Oberlandesgerichtshofs Bamberg, Karin Angerer, wird Präsidentin des Bundesgerichtshofes (BGH). Die 62 Jahre alte gebürtige Würzburgerin soll ihr Amt am 1. September antreten. Den Beschluss des Bundeskabinetts teilte das bayerische Justizministerium mit. Zuvor war Angerer Mitte Juni vom Bundesrichterwahlausschuss zur Bundesrichterin gewählt worden.

«Ich freue mich sehr, dass künftig eine herausragende Juristin aus Bayern Deutschlands oberstes Gericht für Zivil- und Strafverfahren führt. Dr. Karin Angerer ist eine exzellente Wahl und eine äußerst erfahrene Führungskraft», sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU).

Karriere in Bayern

Angerer begann ihre juristische Karriere 1993 und war unter anderem in München als Staatsanwältin und Richterin tätig. Sie leitete verschiedene Referate im Justizministerium des Freistaats und war Vizepräsidentin des Landgerichts München II, bevor sie 2023 als Präsidentin nach Bamberg wechselte. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der BGH ist das oberste Gericht der Bundesrepublik im Bereich der Zivil- und Strafrechtspflege. Damit ist er die letzte Instanz in solchen Verfahren. Er sorgt dafür, dass die geltenden Gesetze in der ganzen Bundesrepublik einheitlich ausgelegt werden. Seit 2014 steht Präsidentin Bettina Limperg an der Spitze des Gerichts. Ihre Amtszeit endet am 31. August. Der BGH wurde 1950 gegründet und hat seinen Sitz in Karlsruhe.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

Medien: Venezuelas Vizepräsidentin übernimmt Regierung

04.01.2026

Was macht eigentlich der Bundesgerichtshof?
Gründung im Jahr 1950

Was macht eigentlich der Bundesgerichtshof?

Am 1. Oktober feiert der Bundesgerichtshof seinen 75. Geburtstag. Ein Blick auf die Aufgaben, Geschichte und Besonderheiten des größten Bundesgerichts.

01.10.2025

BGH: Urteil wegen Waffen und Umsturzplänen rechtskräftig
Revision abgelehnt

BGH: Urteil wegen Waffen und Umsturzplänen rechtskräftig

Es gab Haftstrafen wegen Umsturzplänen und wegen umfangreichen Waffenbesitzes: Dieses Urteil des Frankfurter Landgerichts ist gültig. Eine Revision wurde vom Bundesgerichtshof verworfen.

12.03.2025

Unfall mit zwei Toten: BGH verweist Urteil zurück an Gericht
Revision

Unfall mit zwei Toten: BGH verweist Urteil zurück an Gericht

Auf nasser Straße rutscht ein Auto mit hohem Tempo gegen einen Baum, es sterben Menschen, der Fahrer wird verurteilt. Der Bundesgerichtshof spricht von Mängeln im Richterspruch.

31.01.2025

Justiz

BGH hebt Urteil gegen Ex-Fußballtrainer teilweise auf

Das Landgericht Frankfurt verurteilte einen Ex-Fußball-Jugendtrainer aus Hessen zu einer langen Haftstrafe, unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Nun hob der BGH das Urteil teils auf.

15.02.2024