Karlsruher Offensivpläne: Senft über Mister X und Ben Farhat
Wer könnte im Winter den Angriff des KSC verstärken? Trainer Maximilian Senft äußert sich - auch zur Zukunft und den aktuellen Problemen von Louey Ben Farhat.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach Meinung von Trainer Maximilian Senft sollte der Karlsruher SC im Winter auf jeden Fall noch mal seinen Angriff verstärken. «Ich denke, dass wir offensiv durchaus Handlungsbedarf haben», sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten vor dem Spiel gegen den VfL Osnabrück am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Er halte es für «wichtig, dass wir uns offensiv breit aufstellen».
Die Karlsruher beobachten den Transfermarkt schon länger. Im Herbst testeten sie zwischenzeitlich den vereinslosen Enzo Crivelli, verpflichteten den 31 Jahre alten Stürmer nach mehreren gemeinsamen Trainingstagen letztlich aber nicht.
Die Situation in der Offensive sei speziell, erklärte Senft. Mittelstürmer Moritz Broschinski, der noch für den Rest des Jahres ausfällt, befinde sich in seiner Reha auf einem guten Weg. Er kehre aber erst im Januar auf den Platz zurück und käme dann aus einer mehrmonatigen Verletzungspause. Man dürfe daher nicht zu viel Druck aufbauen und erwarten, dass Broschinski im ersten Spiel nach der Winterpause «90 Minuten drüber ballert», sagte Senft.
Ben Farhat schon im Winter weg?
Auch zur Zukunft von Sturm-Juwel Louey Ben Farhat äußerte sich der KSC-Trainer. Er gehe davon aus, dass zeitnah entschieden werde, ob der SC Freiburg seine Option zieht und den 20-Jährigen womöglich schon in diesem Winter in die Bundesliga holt. Die Breisgauer hatten Ben Farhat im Sommer verpflichtet, dann aber direkt wieder an die Karlsruher verliehen.
Ben Farhat, der zuletzt seine ersten beiden Kurzauftritte für die deutsche U21 hatte, musste laut Senft am Donnerstag wegen Rückenproblemen das Training abbrechen. Sein Einsatz gegen Osnabrück ist deshalb noch offen.