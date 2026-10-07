KSC-Trainer fordert Geduld mit glücklosem Ben Farhat

Karlsruhe (dpa) - Trainer Maximilian Senft hat beim Karlsruher SC Geduld mit dem Sturmtalent Louey Ben Farhat gefordert, der in dieser Saison noch kein Tor erzielt hat und weit unter seiner Bestform spielt. «Das ist ein Mensch und kein Roboter», sagte Senft vor dem Zweitliga-Spiel beim FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) über den 20-Jährigen.

Nach einem turbulenten Transfersommer mit dem Last-Minute-Wechsel zum Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und anschließender Rückleihe zum Zweitligisten KSC sowie einer Zahnoperation passte der neueste Vorfall um den glücklosen Ben Farhat jedoch ins Bild: Nachdem er kürzlich zur deutschen U21-Nationalelf gereist war, konnte er in der EM-Qualifikation gegen Georgien (2:0) nicht eingesetzt werden, weil seine Spielgenehmigung fehlte.

KSC weiter in Veränderungsprozess

Den KSC sieht Senft nach bisher erst fünf Punkten aus sechs Spielen und

Tabellenplatz 14 weiter in einem sportlichen Veränderungsprozess. In

Aktionismus will er trotz des schwachen Starts nicht verfallen. «Ich

glaube, das wäre das ganz Schlechte», sagte der 37-Jährige. Dennoch habe

sein Team in der Länderspielpause Dinge angepasst, «von denen wir uns

natürlich auch einen Output erwarten».

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