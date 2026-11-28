Karlsruher SC geht mit 0:4 bei Tabellenführer Hertha unter
Vor dem Spiel feieren 55.369 Fans die 50-jährige Freundschaft ihrer Clubs – danach jubelte vor allem Hertha. Wie der Tabellenführer den KSC nach der Pause überrollt.
Berlin (dpa) - Der Karlsruher SC hat bei Tabellenführer Hertha BSC eine herbe Schlappe kassiert und steckt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter in der unteren Tabellenregion fest. Die Badener von Trainer Maximilian Senft verloren in Berlin 0:4 (0:1) und können am Sonntag noch auf den Relegationsplatz 16 abrutschen. Besonders in Halbzeit zwei war der KSC den Berlinern vollkommen unterlegen.
Vor einer Kulisse von 55.369 Fans brachte Josip Brekalo die Berliner in der 41. Minute in Führung. Sebastian Grönning erhöhte nach dem Seitenwechsel (50./57.) zweimal, ehe dann wieder Brekalo dran war (64.).
Hertha im Glück: Lattenknaller von Wanitzek
Die Anhänger beider Clubs feierten vor der Partie das 50-jährige Jubiläum ihrer Fan-Freundschaft gemeinsam mit einer großen blau-weißen Choreographie. Hertha kontrollierte die Begegnung, die Gäste konterten aber gefährlich. Nach einem frühen Ballverlust hatte Hertha Glück, dass der schöne Schuss von Marvin Wanitzek aus 25 Metern von der Unterkante der Latte zurück ins Feld sprang.
Dann stellten die Berliner ihre Konterqualitäten unter Beweis. Nach einer Ecke der Badener ging es über Kevin Sessa nach vorne. Dessen überlegtes Zuspiel brachte Kapitän Brekalo nach einem langen Lauf zu seinem sechsten Saisontor im Kasten unter.
Nach dem Wechsel dominierten die Hausherren nach Belieben. Einen schnellen Gegenangriff schloss Grönning auf Vorlage von Brekalo ohne Mühe ab. Das Duo kombinierte sich auch wunderschön zum 3:0. Doch die Berliner gierten nach dem nächsten Treffer. Den leitete Ex-KSC-Keeper Marius Gersbeck mit einem Abschlag ein. Brekalo traf nach einem Abpraller.