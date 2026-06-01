2. Fußball-Bundesliga

Karlsruher SC holt Offensivtalent aus Köln

Der Karlsruher SC treibt seine Personalplanungen voran. Aus dem Nachwuchs des 1. FC Köln kommt ein flexibler Offensivspieler.

Jason Ponente Ramirez (M) will sich beim KSC im Profifußball durchsetzen. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Jason Ponente Ramirez (M) will sich beim KSC im Profifußball durchsetzen. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Karlsruher SC hat seinen vierten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, kommt der 19 Jahre alte Offensivspieler Jason Ponente Ramirez aus dem Nachwuchs des 1. FC Köln. Die Vertragslaufzeit des im Angriff flexibel einsetzbaren Talents wurde nicht bekanntgegeben.

«Mit Jason Ponente Ramirez haben wir einen weiteren jungen, entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen können, der viel Potenzial mitbringt. Seine Qualitäten hat er nicht nur zuletzt in der DFB-Nachwuchsliga für die U19 des 1. FC Köln unter Beweis gestellt, für die er auch bereits Erfahrungen in der UEFA Youth League sammeln konnte», sagte Geschäftsführer Mario Eggimann über den Sohn einer griechisch-spanischen Mutter und eines italienischen Vaters.

Der Trainingsauftakt der Karlsruher ist für den 28. Juni geplant - dann unter der Leitung von Maximilian Senft. Der 36-Jährige kommt vom österreichischen Erstligisten SV Ried und tritt die Nachfolge von Christian Eichner an.

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