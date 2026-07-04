Karlsruher SC leiht Deniz Ofli vom FC Bayern aus
Der Karlsruher SC sichert sich die Dienste des Abwehr-Talents Deniz Ofli. Der Linksverteidiger kommt per Leihe vom FC Bayern München - mit Kaufoption.
Karlsruhe (dpa) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC treibt seine Kaderplanungen voran und hat Linksverteidiger Deniz Ofli vom FC Bayern München verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, schließt sich der 19-Jährige den Badenern auf Leihbasis an. Der KSC sicherte sich zudem eine Kaufoption für den türkischen U21-Nationalspieler.
«Deniz ist bereits der dritte Spieler, den wir vom FC Bayern nach Karlsruhe holen - das zeigt, dass sich unser Club als ernstzunehmende Entwicklungsstation etabliert hat. Er bringt eine Ausbildung auf höchstem Niveau mit und hat als Kapitän in den Jugendmannschaften gezeigt, dass er Verantwortung übernehmen will. Das passt zu dem, was wir hier aufbauen», sagte Geschäftsführer Sport Mario Eggimann über den Linksfuß.
Ofli durchlief beim deutschen Rekordmeister sämtliche Jugendteams und feierte in diesem Frühjahr jeweils sein Debüt in der Bundesliga (beim 4:2 gegen Stuttgart) wie auch beim Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo in der Champions League.