Karlsruher SC verlängert mit Torwart Himmelmann
Ersatztorhüter Robin Himmelmann hat seinen Vertrag beim Karlsruher SC verlängert. Der 37-Jährige wird im Sommer damit in seine dritte Saison mit dem KSC gehen.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Vertrag mit Torhüter Robin Himmelmann verlängert. Damit wird der 37-Jährige im kommenden Sommer in seine dritte Saison mit den Badenern gehen. Himmelmann ist die Nummer zwei hinter Stammkeeper Hans Christian Bernat und seit dem Sommer 2024 beim KSC. Zur Laufzeit der neuen Vereinbarung teilte der Tabellenneunte nichts mit.