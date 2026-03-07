2. Fußball-Bundesliga

Nach 63 Spielen auf der Bank: Himmelmann vor KSC-Premiere

Bereits seit Sommer 2024 steht Robin Himmelmann in Karlsruhe unter Vertrag. Beim Heimspiel gegen Dynamo Dresden erwartet ihn nun dennoch ein ganz neues Gefühl.

Steht vor seinem Pflichtspieldebüt für den KSC: Torwart Robin Himmelmann. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Steht vor seinem Pflichtspieldebüt für den KSC: Torwart Robin Himmelmann. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Fast 20 Monate lang musste Robin Himmelmann auf diesen Moment warten. Nach 63 Pflichtspielen auf der Bank steht der Torhüter des Karlsruher SC vor seiner Premiere zwischen den Pfosten. Der 37-Jährige habe sich diese «Belohnung mehr als verdient», sagte Trainer Christian Eichner vor der Partie des Fußball-Zweitligisten gegen Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Gegen die Sachsen soll Himmelmann den Dänen Hans Christian Bernat vertreten, der wegen einer Gelbsperre aussetzen muss.

«Er wird einen starken Rückhalt für die Mannschaft darstellen», sagte Eichner über Himmelmann. Der Routinier habe es sowohl im Training als auch in Testspielen «sehr, sehr gut gemacht in den letzten Wochen und Monaten». 

Himmelmann steht seit Juli 2024 beim KSC unter Vertrag. Er sei - anders als einige seiner Kollegen in der ersten und zweiten Liga - kein «großer Fan davon», Ersatztorhüter in DFB-Pokal-Spielen aufzubieten, erklärte Coach Eichner. Auch deswegen musste Himmelmann, der für den FC St. Pauli, Holstein Kiel und den 1. FC Kaiserslautern in Summe schon 191 Zweitliga-Spiele bestritten hat, derart lange auf seine Chance im Wildpark warten.

