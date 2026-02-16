Kriminalität

Karnevalisten mit Plastikflaschen und Steinen beworfen

Statt Süßigkeiten fliegen während eines Karnevalsumzugs durch einen Hanauer Stadtteil plötzlich Flaschen und Steine. Teilnehmer des Umzugs werden zum Ziel der unbekannten Werfer.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Täter bobachtet haben. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Täter bobachtet haben. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Unbekannte haben Teilnehmer eines Karnevalumzugs in Hanau mit gefüllten Plastikflaschen und Glassteinen abgeworfen. Dabei sei am Sonntag an einem der Zugfahrzeuge ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden, teilte die Polizei Hanau mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Zeugen berichteten laut Polizei von zwei bislang unbekannten Jugendlichen, die die Gegenstände aus einem Haus heraus in Richtung der Karnevalisten geworfen haben sollen. Die Glassteine seien sichergestellt worden. Die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung laufen.

