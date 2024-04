Kassel Huskies verpassen Aufstieg in die DEL

Regensburg (dpa/lhe) - Die Kassel Huskies haben den Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga verpasst. Die Nordhessen verloren am Dienstag das sechste Finalspiel der DEL2 bei den Eisbären Regensburg mit 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) und durch die vierte Niederlage auch die Serie «best of seven».