Kassel Huskies wechseln während Finalserie Trainerteam

Kassel (dpa) - Die Kassel Huskies haben während der Finalserie in der DEL2 das Trainerteam ausgetauscht. Der Club sah sich «aufgrund der aktuellen Situation» gezwungen, Cheftrainer Bill Stewart sowie Co-Trainer Hugo Boisvert mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbinden, wie es am Montagmorgen hieß. Interimsweise übernehmen Vereins-Urgestein Sven Valenti, der von Ex-Profi Daniel Kreutzer unterstützt wird. Die Huskies liegen in der Finalserie im Modus Best-of-seven mit 2:3 gegen die Eisbären Regensburg zurück und müssen nun zweimal in Serie gewinnen, um noch aufzusteigen.