US-Popstar im Schwabenland

Katy Perry hüpft in Stuttgart herum

Auf ihrer Tour durch Europa macht eine der bekanntesten Popsängerinnen der Welt einen Zwischenstopp in Baden-Württemberg - und nutzt eine historische Sehenswürdigkeit als Kulisse für ein Video.

Katy Perry, hier bei einem Auftritt in der US-Stadt Inglewood, machte mit einem Hüpf-Video in Stuttgart von sich reden. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa
Katy Perry, hier bei einem Auftritt in der US-Stadt Inglewood, machte mit einem Hüpf-Video in Stuttgart von sich reden.

Stuttgart (dpa) - US-Popstar Katy Perry (41) hat am Rande eines Auftritts in Stuttgart ein Video veröffentlicht, das sie fröhlich umherhüpfend vor dem Neuen Schloss der Landeshauptstadt zeigt. Zusammen mit Crew-Mitgliedern tanzte sie zu ihrem neuen Song «Watch It Burn», der Ende Juni veröffentlicht wurde. Das Video postete sie bei Instagram und TikTok, wo sie zusammen mehr als 200 Millionen Follower hat.
 


Perry trat am Mittwochabend bei den Jazz Open in Stuttgart auf. Für das mehrtägige Musikfestival wurde eine große Bühne vor dem Neuen Schloss in der Innenstadt aufgebaut. Die ehemalige Residenz der württembergischen Herzöge und Könige bietet für die Veranstaltung eine ungewöhnliche Kulisse.

Ob ihr Partner, der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau (54), mit nach Stuttgart reiste, blieb zunächst unklar. Lokale Medien spekulierten, er habe Perry ins Schwabenland begleitet.

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