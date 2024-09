Katy Perry meets Pesto: Riesen-Pinguin-Baby verzückt Popstar

Melbourne (dpa) - Das gewaltige Pinguin-Küken Pesto aus dem Sea Life Melbourne Aquarium verzückt nicht nur Social-Media-User in aller Welt, sondern auch Superstars: Jetzt stattete US-Pop-Ikone Katy Perry dem kugelrunden Flauschball einen Besuch ab. In einem Video, das die 39-Jährige auf Youtube postete, zeigte sie sich begeistert von dem Baby-Brocken, der mit neun Monaten bereits 22,5 Kilo auf die Waage bringt. «Er sieht wirklich zum Knuddeln aus», hatte sie im Vorfeld in einem Interview mit der australischen ABC erklärt.