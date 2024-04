Orlando Bloom und Katy Perry geben Einblicke

Los Angeles (dpa) - Schauspieler Orlando Bloom (47) gibt seinen Angaben zufolge wie seine Verlobte Katy Perry (39) eigenem Wachstum einen hohen Stellenwert. «Wir begegnen uns beide mit einem Verständnis dafür, wo wir herkommen, worauf wir hingearbeitet haben und was wir tun mussten, um dorthin zu gelangen, wo wir jetzt sind», sagte der Brite im Podcast «What Now? with Trevor Noah» über seine Beziehung zu der Popsängerin («Dark Horse»).

In der neuen Dokuserie «Orlando Bloom: To the Edge» gibt der Schauspieler Einblicke in sein privates Leben.