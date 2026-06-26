Tierschutz

Katzenbaby in Plastiktüte – Polizei stoppt Frau am Bahnhof

Mitten in der Hitzewelle will eine Frau mit einem Kätzchen per Bahn nach Berlin fahren. Das Tier hat sie dafür in einer Plastiktüte untergebracht. Das hat Folgen.

Eine Frau transportierte ein Kätzchen bei großer Hitze in einer Plastiktüte. (Archivbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Eine Frau transportierte ein Kätzchen bei großer Hitze in einer Plastiktüte. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Mitten in der Hitzewelle hat eine Frau am Mannheimer Hauptbahnhof ein Katzenbaby in einer Plastiktüte transportiert, um mit dem Tier nach Berlin zu reisen. Beamte der Bundespolizei stoppten die 27-Jährige, die zuvor Mitarbeitern der Deutschen Bahn aufgefallen war. Eine Transportbox besaß sie den Angaben zufolge nicht und wollte sich auch keine besorgen, wie die Bundespolizei mitteilte. 

Das Katzenbaby wurde nach dem Vorfall am Morgen sichergestellt und der Tierrettung übergeben. Die Frau muss mit einem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz rechnen.

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