Säuglingsnahrung

Kaufland ruft Beba und Alfamino erneut zurück

Übelkeit und Erbrechen können schon Stunden nach dem Verzehr auftreten: Kaufland ruft Säuglingsnahrung erneut zurück. Welche Produkte betroffen sind und was die Rückgabe erleichtert.

Rückruf von Säuglingsnahrung. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Rückruf von Säuglingsnahrung. (Symbolbild)

Neckarsulm (dpa) - Die Handelskette Kaufland hat bestimmte Chargen der Säuglings- und Spezialnahrungen von Beba und Alfamino erneut zurückgerufen. Diese seien durch den Hersteller Nestlé bereits Anfang Februar dieses Jahres zurückgerufen worden, teilte das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Neckarsulm mit. Hintergrund ist folgender: Damals wurden betroffene Chargen in einzelnen Kaufland-Filialen nicht vollständig aus dem Verkauf genommen. Der Rückruf erfolgt bundesweit.

Grund sei eine aktualisierte Empfehlung zum Cereulid-Schwellenwert gewesen, teilte nun ein Kaufland-Sprecher mit. Wird Cereulid mit dem Lebensmittel aufgenommen, kann es innerhalb von 30 Minuten und von bis zu sechs Stunden Übelkeit und Erbrechen auslösen, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung auf seiner Internetseite mitteilte.

Die Produkte der unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten dürften nicht weiter gefüttert werden und könnten in jeder Kaufland-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurückerstattet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kaufland: Erneuter Rückruf aus Sicherheitsgründen

Erst vor wenigen Tagen hatte die Handelskette Kaufland bestimmte Chargen der Babymilchprodukte Aptamil und Milumil erneut zurückgerufen. Diese seien durch den Hersteller Danone bereits Anfang Februar dieses Jahres zurückgerufen worden. Da war der Hintergrund für den Rückruf dasselbe Problem wie bei Nestlé.

Ein Sprecher von Kaufland ergänzte: «Wir hatten die ursprünglichen Herstellerrückrufe unverzüglich umgesetzt.» Trotz aller Sorgfalt seien vereinzelt Produkte mit vom Rückruf betroffenen Mindesthaltbarkeitsdaten in den Verkauf gelangt. «Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Kunden die zurückgerufenen Produkte in der Zwischenzeit in Kaufland-Filialen erworben haben, erfolgte aus Verbraucherschutz-Gründen die erneute Information über den Rückruf und die betroffenen Mindesthaltbarkeitsdaten.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eltern aufgepasst: Kaufland ruft erneut Babynahrung zurück
Aptamil und Milumil

Eltern aufgepasst: Kaufland ruft erneut Babynahrung zurück

Kaufland ruft Babymilch zurück. Betroffen sind bestimmte Chargen von Aptamil und Milumil. Details zu den betroffenen Produkten und möglichen Symptomen.

09.10.2026

Danone ruft noch mehr Babynahrung zurück
Verbraucher

Danone ruft noch mehr Babynahrung zurück

Danone ruft Säuglingsnahrung zurück. In einer Zutat könnte ein Toxin enthalten sein, das zu Übelkeit und Erbrechen führen kann.

05.02.2026

Rückruf von Babynahrung: EU-Behörde schaltet sich ein
Bakteriengift gefunden

Rückruf von Babynahrung: EU-Behörde schaltet sich ein

In mehreren Ländern werden vorsorglich bestimmte Säuglingsnahrung zurückgerufen. In einer Zutat könnte ein Toxin enthalten sein. Die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit schaltet sich ein.

02.02.2026

Kritik an Nestlés Rückruf bestimmter Babynahrung
Verbraucher

Kritik an Nestlés Rückruf bestimmter Babynahrung

Nestlé hat vorsorglich bestimmte Säuglingsnahrung zurückgerufen - wegen möglicherweise eines Toxins, das zu Durchfall und Erbrechen führen kann. Am Zeitpunkt dieser Bekanntmachung gibt es nun Kritik.

09.01.2026

Nestlé ruft bestimmte Babynahrung zurück
Verbraucher-Sicherheit

Nestlé ruft bestimmte Babynahrung zurück

Nestlé ruft vorsorglich bestimmte Säuglingsnahrung zurück. In einer Zutat eines Zulieferers könnte möglicherweise ein Toxin enthalten sein, das zu Durchfall und Erbrechen führen kann.

05.01.2026