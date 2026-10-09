Aptamil und Milumil

Eltern aufgepasst: Kaufland ruft erneut Babynahrung zurück

Kaufland ruft Babymilch zurück. Betroffen sind bestimmte Chargen von Aptamil und Milumil. Details zu den betroffenen Produkten und möglichen Symptomen.

Kaufland ruft Aptamil- und Milumil-Chargen zurück. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Kaufland ruft Aptamil- und Milumil-Chargen zurück. (Symbolbild)

Neckarsulm (dpa) - Die Handelskette Kaufland hat bestimmte Chargen der Babymilchprodukte Aptamil und Milumil erneut zurückgerufen. Diese seien durch den Hersteller Danone bereits Anfang Februar dieses Jahres zurückgerufen worden, teilte das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Neckarsulm mit.

Grund sei eine aktualisierte Empfehlung zum Cereulid-Schwellenwert gewesen. Cereulid könne Symptome wie Erbrechen und Durchfall verursachen. Trotz aller Sorgfalt seien «vereinzelt Produkte mit vom Rückruf betroffenen Mindesthaltbarkeitsdaten in den Verkauf gelangt», teilte Kaufland mit. Mittlerweile seien sämtliche betroffenen Produkte aus dem Verkauf entfernt worden. Da aber nicht ausgeschlossen werden könne, dass Kunden die zurückgerufenen Produkte zwischenzeitlich erworben haben, erfolge die erneute Information über den Rückruf.

Die Produkte der unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten dürften nicht weiter gefüttert werden und könnten in jeder Kaufland-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurückerstattet.

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Betroffen sind laut Kaufland die folgenden Produkte mit der entsprechenden Identifikationsnummer (GTIN) und Mindesthaltbarkeitsdaten:

Aptamil Pronutra Pre, 800g, 4056631001202 

14.10.2026, 30.10.2026, 10.11.2026, 18.11.2026, 04.12.2026

Aptamil Pronutra Pre, 1200g, 4056631003701

13.11.2026, 19.11.2026, 26.11.2026, 04.12.2026

Aptamil Pronutra 1, 800g, 4056631001226 

15.10.2026, 10.11.2026, 03.12.2026

Aptamil Pronutra 2, 800g, 4056631001240 

27.10.2026, 21.11.2026, 05.12.2026, 19.12.2026, 08.01.2027, 09.01.2027

Aptamil Pronutra 2, 1200g, 4056631003725 

29.11.2026, 02.01.2027

Aptamil Pronutra 3, 800g, 4056631001264 

07.11.2026, 29.11.2026, 11.12.2026, 18.12.2026

Aptamil Profutura Pre, 800g, 4056631003435 

11.02.2027, 14.03.2027, 20.04.2027, 08.05.2027, 08.06.2027, 06.08.2027, 17.09.2027

Aptamil Profutura 1, 800g, 4056631003459 

03.12.2026, 08.01.2027, 12.02.2027, 18.03.2027, 21.04.2027, 08.05.2027, 08.06.2027, 08.08.2027, 27.09.2027

Aptamil Profutura 2, 800g, 4056631003473 

02.12.2026, 07.01.2027, 20.01.2027, 10.02.2027, 19.04.2027, 18.05.2027, 14.06.2027, 04.08.2027, 05.08.2027, 22.08.2027, 02.11.2027, 11.11.2027

Milumil Pre, 1200g, 4056631003961 

15.10.2026, 20.11.2026, 03.12.2026, 24.12.2026, 15.01.2027, 19.02.2027

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