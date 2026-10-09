Eltern aufgepasst: Kaufland ruft erneut Babynahrung zurück
Kaufland ruft Babymilch zurück. Betroffen sind bestimmte Chargen von Aptamil und Milumil. Details zu den betroffenen Produkten und möglichen Symptomen.
Neckarsulm (dpa) - Die Handelskette Kaufland hat bestimmte Chargen der Babymilchprodukte Aptamil und Milumil erneut zurückgerufen. Diese seien durch den Hersteller Danone bereits Anfang Februar dieses Jahres zurückgerufen worden, teilte das Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Neckarsulm mit.
Grund sei eine aktualisierte Empfehlung zum Cereulid-Schwellenwert gewesen. Cereulid könne Symptome wie Erbrechen und Durchfall verursachen. Trotz aller Sorgfalt seien «vereinzelt Produkte mit vom Rückruf betroffenen Mindesthaltbarkeitsdaten in den Verkauf gelangt», teilte Kaufland mit. Mittlerweile seien sämtliche betroffenen Produkte aus dem Verkauf entfernt worden. Da aber nicht ausgeschlossen werden könne, dass Kunden die zurückgerufenen Produkte zwischenzeitlich erworben haben, erfolge die erneute Information über den Rückruf.
Die Produkte der unten genannten Mindesthaltbarkeitsdaten dürften nicht weiter gefüttert werden und könnten in jeder Kaufland-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurückerstattet.
Betroffen sind laut Kaufland die folgenden Produkte mit der entsprechenden Identifikationsnummer (GTIN) und Mindesthaltbarkeitsdaten:
Aptamil Pronutra Pre, 800g, 4056631001202
14.10.2026, 30.10.2026, 10.11.2026, 18.11.2026, 04.12.2026
Aptamil Pronutra Pre, 1200g, 4056631003701
13.11.2026, 19.11.2026, 26.11.2026, 04.12.2026
Aptamil Pronutra 1, 800g, 4056631001226
15.10.2026, 10.11.2026, 03.12.2026
Aptamil Pronutra 2, 800g, 4056631001240
27.10.2026, 21.11.2026, 05.12.2026, 19.12.2026, 08.01.2027, 09.01.2027
Aptamil Pronutra 2, 1200g, 4056631003725
29.11.2026, 02.01.2027
Aptamil Pronutra 3, 800g, 4056631001264
07.11.2026, 29.11.2026, 11.12.2026, 18.12.2026
Aptamil Profutura Pre, 800g, 4056631003435
11.02.2027, 14.03.2027, 20.04.2027, 08.05.2027, 08.06.2027, 06.08.2027, 17.09.2027
Aptamil Profutura 1, 800g, 4056631003459
03.12.2026, 08.01.2027, 12.02.2027, 18.03.2027, 21.04.2027, 08.05.2027, 08.06.2027, 08.08.2027, 27.09.2027
Aptamil Profutura 2, 800g, 4056631003473
02.12.2026, 07.01.2027, 20.01.2027, 10.02.2027, 19.04.2027, 18.05.2027, 14.06.2027, 04.08.2027, 05.08.2027, 22.08.2027, 02.11.2027, 11.11.2027
Milumil Pre, 1200g, 4056631003961
15.10.2026, 20.11.2026, 03.12.2026, 24.12.2026, 15.01.2027, 19.02.2027