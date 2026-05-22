Rückrufaktion

Süßwarenhersteller ruft zwei Erdnuss-Snacks zurück

Der Hersteller Piasten ruft vorsorglich bestimmte Chargen zweier Snacks zurück. Die Waren könnten Metallfremdkörper enthalten.

Der Rückruf erfolge vorsorglich, teilte das Unternehmen mit. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Der Rückruf erfolge vorsorglich, teilte das Unternehmen mit. (Symbolbild)

Forchheim (dpa) - Der Süßwaren- und Schokoladenhersteller Piasten ruft zwei Erdnuss-Snacks zurück. Der Rückruf erfolge rein vorsorglich, da nicht ausgeschlossen werden könne, dass Metallfremdkörper durch eine gelieferte Rohware enthalten sein könnten, teilte das Unternehmen mit. Eine Verletzung beim Verzehr könne nicht ausgeschlossen werden.

Vom Rückruf betroffen ist das Produkt «Treets Salted Peanuts Vegan 200 g» der Charge L6155Z mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11.05.2027. Die gesalzenen Erdnüsse werden den Angaben nach in Edeka- und Globus-Märkten verkauft. Zudem ist der Artikel «K-Classic Choc it bunte Erdnüsse 300 g» der Chargen L6055Z, L6155Z und L6555Z mit den jeweiligen Haltbarkeitsdaten 10.05.2027, 11.05.2027 und 15.05.2027 betroffen. Das Produkt wird bei Kaufland vertrieben.

Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich

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Die Chargen-Nummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum sind auf der Rückseite der Verpackung zu finden. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten oder Produkte des Unternehmens seien nicht betroffen, hieß es.

Kundinnen und Kunden wurden gebeten, das Produkt nicht zu essen. Der Kaufpreis werde bei Rückgabe in der Einkaufsstätte selbst ohne Kassenbon erstattet. Der Rückruf wurde auch auf dem Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlicht. Demnach wurden die Produkte in allen 16 Bundesländern vertrieben.

Piasten ist seit 2014 Tochtergesellschaft des Süßwarenherstellers Katjes.

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