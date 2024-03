Kaum noch Faxgeräte in Hessens Ministerien und Behörden

Wiesbaden (dpa/lhe) - In vielen hessischen Behörden werden Faxgeräte kaum bis gar nicht mehr eingesetzt. «Faxe werden nur noch dort genutzt, wo es aus formalen oder sicherheitsrelevanten Aspekten, zum Beispiel in der Justiz oder bei Notfällen, notwendig ist», sagte eine Sprecherin des Digitalministeriums in Wiesbaden. Da es in der hessischen Landesverwaltungen meist bessere und sichere digitale Möglichkeiten gebe, arbeite das Ministerium weiter an der Umstellung auf digitale Kommunikationsmittel.