Noch Hunderte Faxgeräte in hessischer Landesverwaltung

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der hessischen Landesverwaltung sind nach wie vor mehrere Hundert Faxgeräte im Einsatz. Unter anderem ist diese Übertragungstechnik noch besonders im Innenministerium und seinen nachgeordneten Behörden präsent, wo 176 Geräte stehen, wie eine Parlamentsanfrage der FDP-Landtagsfraktion in Wiesbaden ergab. Auch im Bereich des Justizministeriums gibt es mit 119 noch vergleichsweise viele Faxgeräte. Andere Häuser wie das Kultus-, das Digital- sowie das Sozialministerium haben dagegen keine solchen Geräte mehr in den Büros stehen.