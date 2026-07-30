Kehrmaschine fährt Mann in Baustelle an - schwer verletzt
Der 71-Jähriger war auf der Baustelle bei Hanau eigentlich mit einem Lkw da - aber zum Zeitpunkt des Unfalls zu Fuß unterwegs.
Hanau (dpa/lhe) - Ein 71 Jahre alter Mann ist auf einer Baustelle auf der Bundesstraße 45 von einer Kehrmaschine angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann habe zuvor mit einem Lastwagen etwas für die Baustelle bei Hanau geliefert, teilte die Polizei mit.
Zum Zeitpunkt des Unfalls soll er sich zu Fuß im Arbeitsbereich hinter der rückwärtsfahrenden Kehrmaschine befunden haben, hieß es. Lebensgefahr bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden.