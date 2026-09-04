Waldsolms-Weiperfelden

Kein Abkochgebot für Trinkwasser mehr

Ab Mitte August musste das Trinkwasser in Waldsolms-Weiperfelden wegen Keimen abgekocht werden. Nun gibt der Lahn-Dill-Kreis Entwarnung.

Entwarnung für Waldsolms-Weiperfelden: Das Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Entwarnung für Waldsolms-Weiperfelden: Das Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden. (Symbolbild)

Waldsolms (dpa/lhe) - Das Trinkwasser muss in Waldsolms-Weiperfelden nicht mehr abgekocht werden. Nach einer mikrobiologische Verunreinigung im Trinkwasser hat der Lahn-Dill-Kreis Entwarnung gegeben.

Mitte August waren E.-coli-Bakterien, coliforme Keime und das Bakterium Pseudomonas aeruginosa im Trinkwasser des Ortsteils nachgewiesen worden. Aufgrund dessen mussten die Einwohner das Trinkwasser vor der Benutzung abkochen. Nun könne man das Trinkwasser wieder ohne Einschränkungen zum Trinken, Zubereiten von Speisen oder Zähneputzen verwenden, informiert der Lahn-Dill-Kreis.

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