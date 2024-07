Kein deutsches Gebäude für Hochhaus-Preis nominiert

Frankfurt/Main (dpa) - 31 Hochhausprojekte weltweit sind für den Internationalen Hochhaus-Preis 2024/25 nominiert - aber keines steht in Deutschland. Die nominierten Gebäude wurden aus über 1.000 neuerrichteten Hochhäusern ausgewählt. Im Herbst werden die fünf Finalisten bekanntgegeben. Der Gewinner wird am 12. November gekürt.

Die meisten nominierten Gebäude stehen in China (acht). In Europa haben es nur sechs Gebäude auf die Liste geschafft: zwei in den Niederlanden, je eines in Frankreich, Polen, Schweden und Österreich.