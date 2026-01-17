Bild
Ausweis gefälscht

Kein Entrinnen vor der Haft

Er wollte tricksen, doch die Wahrheit kam am Ende doch heraus: Warum ein Fahrer auf der A6 trotz aller Versuche nicht um die Haft herumkam.

Der Mann wurde festgenommen, der Haftbefehl vollstreckt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Der Mann wurde festgenommen, der Haftbefehl vollstreckt. (Symbolbild)

Ramstein (dpa) - Mit falschem Ausweis wollte er einer Verhaftung entgehen - doch das ging gründlich schief: Eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern kontrollierte auf der A6 einen Autofahrer, der nach einigem Hin und Her doch hinter Gittern landete. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte, händigte der Mann den Beamten einen Ausweis aus und erklärte, seinen Führerschein leider nicht dabeizuhaben. Die Überprüfung des Ausweises ergab: Der Mann darf wegen einer gerichtlichen Sperre derzeit gar nicht am Steuer sitzen - und es lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Der Autofahrer wurde festgenommen.

Auf der Polizeidienststelle gab es eine überraschende Wendung, wie es weiter hieß: Der Mann erklärte den Beamten, er sei gar nicht die Person, deren Ausweis er zuvor vorgelegt hatte. «Die nun korrekt angegebenen Personalien konnten zweifelsfrei überprüft werden», schrieb die Polizei weiter. Das Ergebnis: Auch er selbst unterliegt einer gerichtlichen Sperre für das Führen von Kraftfahrzeugen. Und gegen ihn gab es ebenfalls einen Haftbefehl.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Falsche Lehrerin arbeitet jahrelang an Schulen - U-Haft
Staatsanwaltschaft

Falsche Lehrerin arbeitet jahrelang an Schulen - U-Haft

Mit gefälschten Qualifikationen unterrichtet eine Frau jahrelang als Lehrerin an Privatschulen. Ein Verkehrsunfall wird ihr schließlich zum Verhängnis.

25.09.2025

Drogenfund und Verhaftung in Lützelbach
Kriminalität

Drogenfund und Verhaftung in Lützelbach

Zufallsfund im Landkreis Darmstadt-Dieburg: Neben Drogen findet die Polizei einen Mann, gegen den ein Haftbefehl vorliegt.

21.03.2024

Verbraucher

vzbv: Internet-Konzerne tricksen trotz Verbots weiter

Große Internetkonzerne müssen sich in der EU seit 100 Tagen an strengere Regeln halten. Eine Studie zeigt, dass es aber weiterhin große Defizite gibt.

04.12.2023

Verkehr

Lasterfahrer mit mehr als 4 Promille und Haftbefehl gestoppt

03.05.2023

Pressefreiheit

USA: Verhaftung von Reporter in Russland ist unrechtmäßig

Der Kreml wirft dem Korrespondenten Evan Gershkovich Spionage vor. «Journalismus ist kein Verbrechen», kontert das US-Außenministerium - und pocht auf seine Freilassung.

11.04.2023