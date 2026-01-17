Kein Entrinnen vor der Haft

Ramstein (dpa) - Mit falschem Ausweis wollte er einer Verhaftung entgehen - doch das ging gründlich schief: Eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern kontrollierte auf der A6 einen Autofahrer, der nach einigem Hin und Her doch hinter Gittern landete.

Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte, händigte der Mann den Beamten einen Ausweis aus und erklärte, seinen Führerschein leider nicht dabeizuhaben. Die Überprüfung des Ausweises ergab: Der Mann darf wegen einer gerichtlichen Sperre derzeit gar nicht am Steuer sitzen - und es lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Der Autofahrer wurde festgenommen.