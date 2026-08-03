Feuer

Kein Hinweis auf Brandstiftung in Lauterbachs Altstadt

Ermittler gehen nach dem Feuer in Lauterbach nicht von Brandstiftung aus, suchen aber weiter nach der Ursache. Ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit sind noch nicht ausgeschlossen.

Die Zerstörung an den Fachwerkhäusern der Lauterbacher Altstadt ist weithin sichtbar. Foto: Florian Wiegand/dpa
Die Zerstörung an den Fachwerkhäusern der Lauterbacher Altstadt ist weithin sichtbar.

Lauterbach (dpa/lhe) - Nach dem Brand mehrerer Fachwerkhäuser in der Altstadt von Lauterbach haben Ermittler keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung gefunden. Das Hessische Landeskriminalamt habe den Brandort zusammen mit Brandursachenermittlern der Regionalen Kriminalinspektion (RKI) Vogelsberg untersucht, wie die Polizei berichtet. 

Ob das Feuer in der Kreisstadt im Vogelsberg fahrlässig verursacht wurde oder auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, sei weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden, berichtet das Polizeipräsidium Osthessen.

Der Brand war am Mittwochnachmittag in einem Restaurant am Marktplatz ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Etwa 450 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Nach Schätzungen der Feuerwehr entstand ein Schaden von mindestens fünf Millionen Euro, die Polizei spricht von einer Schadenshöhe im «mittleren siebenstelligen Bereich».

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mehrere Häuser waren von dem Brand direkt betroffen, andere wurden laut Polizei infolge der Hitze und der Löscharbeiten so stark beschädigt, dass sie vorläufig als unbewohnbar eingeschätzt wurden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Großfeuer in Freiburg: Polizei vermutet Fahrlässigkeit
Brände

Großfeuer in Freiburg: Polizei vermutet Fahrlässigkeit

Ein technischer Defekt hat den Großbrand mit Millionenschaden in einem Freiburger Industriegebiet wohl nicht ausgelöst. Was die Ermittlungen bisher ergeben haben.

21.10.2025

Nach Brand in Kloster: technischer Defekt wahrscheinlich
Brände Kloster

Nach Brand in Kloster: technischer Defekt wahrscheinlich

Am Freitag bricht das folgenschwere Feuer auf dem Klostergelände aus, nun haben die Brandermittler der Polizei den Ort des Geschehens untersucht.

23.06.2025

Technischer Defekt löste Brand bei Feuerwehr aus
Zerstörerisches Feuer

Technischer Defekt löste Brand bei Feuerwehr aus

Überraschend schnell haben Ermittler einen technischen Defekt als Ursache des Brandes in der Feuerwache Stadtallendorf ausgemacht. Das Ereignis wirft auch Fragen zur Sicherheit der Feuerwehren auf.

17.10.2024

Polizei: Technischer Defekt löste Brand in Feuerwache aus
Brände

Polizei: Technischer Defekt löste Brand in Feuerwache aus

Der verheerende Brand in der fast neuen Feuerwache von Stadtallendorf hatte nach Polizeiangaben eine technische Ursache. Für eine Brandstiftung haben die Ermittler keine Hinweise gefunden.

17.10.2024

Thüringen

Flüchtlingsunterkunft: Technischer Defekt wohl Brand-Ursache

Das Feuer in einer Gemeinschaftsunterkunft in Apolda hat viele erschüttert - auch weil vermutlich ein Kind dabei gestorben ist. Nun deutet vieles auf ein Unglück hin.

06.06.2023