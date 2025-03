«Kein klassischer Feuerwehrmann»: Ulms Plan im Abstiegskampf

Ulm (dpa/lsw) - Der neue Trainer Robert Lechleiter fordert von der Mannschaft des SSV Ulm im Endspurt um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga vor allem mehr Mut. Man wolle «das Visier ein bisschen öffnen», sagte der 44-Jährige vier Tage vor seinem Debüt im Landesduell beim Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Lechleiter folgt auf Thomas Wörle, den der Club am Dienstagabend freigestellt hatte. Der bisherige U19-Trainer übernimmt vorerst bis Saisonende und soll die Schwaben vor dem drohenden Abstieg bewahren.