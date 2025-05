Kein Platz für Frust: FCH blickt positiv auf Relegation

Heidenheim (dpa) - Für Frust ist beim 1. FC Heidenheim vor den beiden entscheidenden Relegationsspielen um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga laut Trainer Frank Schmidt kein Platz. «Es geht darum, die reguläre Saison abzuhaken und uns auf das auszurichten, was kommt», sagte der Coach nach dem 1:4 gegen Werder Bremen am letzten Spieltag.