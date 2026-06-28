Keine Entwarnung wegen Wasserverbrauchs - Ferienbeginn hilft
Der Versorger in Stadt und Kreis Offenbach musste bei anderen Versorgern zukaufen. Die Lage ist weiter angespannt - eines aber hilft etwas.
Offenbach (dpa/lhe) - Der Wasserverbrauch ist in vielen Teilen Hessens aufgrund der lang anhaltenden Hitze nach wie vor hoch - so auch in Stadt und Kreis Offenbach. Über das Wochenende habe sich die Lage aber zumindest stabilisiert, teilte die Stadt mit. «Einerseits fahren jetzt wie vermutet viele Menschen in den Urlaub, andererseits haben wir den Eindruck, dass viele Bürgerinnen und Bürger unseren Sparaufruf ernst nehmen», sagte Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) laut einer Mitteilung.
Gleichwohl laufen den Angaben zufolge die Förderanlagen des Zweckverbandes Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) nach wie vor an ihrer Kapazitätsgrenze. Mit kurzfristigen Zukäufen bei anderen Versorgern sei es gelungen, den Bedarf zu decken. Die Hochbehälter seien in den Nächten so wieder aufgefüllt worden.
Insgesamt bleibt die Lage laut der Stadt aber angespannt. Sie bittet daher eindringlich, den Wasserverbrauch auf das absolut Nötigste reduzieren - also kein Befüllen von Pools, kein Autowaschen und möglichst keine Bewässerung von Gärten, wie die Kommune betonte.