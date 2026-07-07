Keine Hinweise auf Brandstiftung nach tödlichem Feuer

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Tod eines Mannes bei einem Wohnungsbrand in Kassel gibt es bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder vorsätzliche Brandstiftung. Wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte, entstand ein Sachschaden von rund 500.000 Euro. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar.

Bei dem Brand war am Montagmittag ein Mann ums Leben gekommen, bei dem es sich nach bisherigem Ermittlungsstand um einen 68 Jahre alten Bewohner der Wohnung handelt. Das Ergebnis eines DNA-Tests, mit dem letzte Zweifel an seiner Identität ausgeräumt werden sollen, steht noch aus. Alle weiteren Bewohner konnten rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht werden. Die genaue Ursache des Brands ist Gegenstand laufender Ermittlungen.